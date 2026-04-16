Vermögenssteuern: SPÖ und Attac sehen sich durch EU-Studie bestärkt

Eine aktuelle Vermögenssteuer-Studie im Auftrag der EU-Kommission ist Wasser auf die Mühlen von SPÖ und der globalisierungskritischen Nicht-Regierungsorganisation Attac. Darin angesprochen wird das Potenzial vermögensbezogener Steuern angesichts steigender Ungleichheit in der Union. Attac Österreich sah sich damit in ihrer Forderung nach einer progressiven Vermögensteuer bestätigt. SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr ortete Rückwind für die Forderung nach einer Millionärssteuer.

Das Papier , an dem aus Österreich das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo beteiligt war, kommt zu dem Schluss, dass vermögensbezogene Steuern eine größere Rolle bei der Bekämpfung der hohen und weiter wachsenden Vermögensungleichheit in der EU spielen können, insbesondere am oberen Ende der Vermögensverteilung. "Angesichts des Umfangs und der Konzentration von Privatvermögen und Erbschaften sowie der starken Abhängigkeit von Steuern auf Arbeitseinkommen bestehen gute Gründe, den Beitrag vermögensbezogener Steuern zur Finanzierung europäischer Sozialstaaten zu prüfen und ggf. zu erhöhen", wird darin erklärt.

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Zielkonflikte zwischen Gerechtigkeit und Effizienz würden in der öffentlichen Debatte oft stark thematisiert, doch fehlten Nachweise im entsprechenden Ausmaß: "Zwar können solche Steuern prinzipiell Sparanreize, Investitionsbereitschaft oder unternehmerische Initiative dämpfen, doch empirische Belege deuten auf begrenzte Auswirkungen hin. Gut konzipierte Steuern, insbesondere Erbschaftssteuern, können sogar eine produktivere Vermögensnutzung fördern und das Arbeitskräfteangebot erhöhen." Spielraum für mehr Gerechtigkeit "Die Ergebnisse zeigen: Ein einheitliches Vermögensbesteuerungsmodell für alle EU-Staaten existiert nicht, doch es gibt Spielraum, vermögensbezogene Instrumente besser zu nutzen für mehr Gerechtigkeit und Effizienz in der EU", so das Fazit der Autorinnen und Autoren.