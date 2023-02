Registerverbund soll Einreichen von Unterlagen obsolet machen

Österreich hat 129 digitale Register. Diese will Tursky in einem Registersystemverbund verknüpfen. Jedes Register wird an den Registersystemverbund angeschlossen, aber nicht so miteinander vernetzt, dass man von einer konkreten Person ein komplettes, digitales Bild zeichnen kann. „Der Bürger ist immer der Schlüssel. Der Bürger sagt zum Finanzamt: ,Du darfst auf das Studienregister zugreifen, um mir die Studienbeihilfe auszubezahlen.‘ Das ist die Idee dahinter.“