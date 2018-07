Regierungszeugnis: Gute Noten für Kurz & Kneissl, Schlusslicht Kickl

Zählt man die Noten aller 16 Mitglieder des Kabinetts Kurz – von denen 15 „Taferlklassler“ sind, wenn man so will, denn sie gehörten bis dato keiner Regierung an – zusammen, ergibt sich eine Durchschnittsnote von 3,2. Kanzleramtsminister Blümel, Justizminister Moser, Verteidigungsminister Kunasek und Wirtschaftsministerin Schramböck wurden jeweils mit 3,2 beurteilt. „Das ist eine sehr gute Note“, so Bachmayer, „bedenkt man, dass 40 Prozent bei der Nationalratswahl die Opposition wählten, und diese Wähler den Ministern oft einen Vierer oder Fünfer geben“.