Regierung verspricht Pflegeproblem bis Ende 2019 zu lösen

Die Bundesregierung beschließt heute die Weiterentwicklung der Pflegevorsorge. Ende 2019 soll ein fertiges Konzept und entsprechende Gesetze auf dem Tisch liegen.

Der Schwerpunkt, der im „Masterplan Pflege“, wie der das 15-seitige Papier genannt wird, liegt darin, die Pflege daheim zu stärken, im Gegensatz zur stationären Pflege.

Mehr Pflegegeld ab 2020

Knapp zehn Prozent der Gesamtbevölkerung Österreichs beteiligen sich an der Pflege eines Familienmitglieds. 460.785 Menschen haben derzeit einen Anspruch auf Pflegegeld, der Bund zahlt ihnen insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Der Plan der Regierung sieht unter anderem vor, diesen Betrag ab dem 1. Jänner 2019 um ein Prozent zu erhöhen, das wären 16 Millionen Euro mehr jährlich. Diese Erhöhung des Pflegegeldes betrifft Menschen ab Pflegestufe vier. Wie das finanziert werden soll, ist noch offen.

„Eine Erbschafts- und Schenkungssteuer zur Finanzierung der Pflegevorsorge bleibt ausgeschlossen“, so steht es jedenfalls im Vortrag an den Ministerrat. In einer internationalen Studie sollen mögliche Finanzierungssysteme evaluiert werden, Ergebnisse werden Mitte 2019 erwartet.

Kritik von Opposition

NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker zeigt sich kritisch gegenüber dem Pflegeplan: „ ÖVP und FPÖ dürfen nicht erneut in ihre gewohnte Show-Politik verfallen und am Ende nur ein bisschen an der Finanzierung drehen.“ Der Volksanwalt Günther Kräuter sieht die Finanzpläne für die Pflegegelder von ÖVP und FPÖ zu niedrig angesetzt.

Er fordert, dass Pflegegelder in allen sieben Stufen um 30 Prozent angehoben werden, zusätzlich soll dieser Wert regelmäßig evaluiert werden. „Nur so kann sichergestellt werden, dass Menschen mit geringerem Pflegebedarf daheim betreut werden können“, so Kräuter.