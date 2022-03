Regierung startet neue Impfkampagne

Die Bundesregierung hat am Montag eine neue Corona-Impfkampagne unter dem Motto "#GemeinsamGemimpft" gestartet. Die Spots und Sujets sind im ORF, im Privat-TV, im H├Ârfunk, in ├╝berregionalen Print- und Online-Medien zu sehen und zu h├Âren, gab die Gecko-Kommission in einer Aussendung bekannt. Vor allem noch Ungeimpfte will man ├╝ber die Kampagne ansprechen.