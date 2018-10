Regierung macht ernst: Weniger Geld für im Ausland lebende Kinder

Heute, Dienstag, wird die Kürzung im Familienausschuss des Parlaments beschlossen. Am 24. Oktober steht der Beschluss im Plenum an – was angesichts der VP-FP-Mehrheit bloß ein Formalakt ist. Das Gesetz kann Anfang 2019 in Kraft treten.

Phasenweise hatte es so ausgesehen, als ob die Indexierung auf die lange Bank geschoben würde. Schließlich sind sich die meisten Experten einig, dass das Vorhaben klar EU-rechtswidrig ist.

Wirft dieser Bruch keinen Schatten auf Österreichs EU-Präsidentschaft?

Aus Sicht der Regierung nicht. Ein EuGH-Verfahren hin oder her – Türkis-Blau setzt auf die Stimmung im Inland. Laut Umfragen ist die Kürzung in der Bevölkerung beliebt. Damit sorge man „für mehr Gerechtigkeit“, sagt Kanzler Sebastian Kurz.

Rein finanziell zahlt sich die Aktion freilich kaum aus. Österreich schüttet jährlich 4,7 Milliarden Euro an Familienbeihilfe aus, davon fließen 273 Millionen ins Ausland. Und nur 114 Millionen soll die Ersparnis sein, wenn die Anpassung an die Lebenshaltungskosten der östlichen Nachbarn einmal in Kraft ist.