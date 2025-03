Regierung forscht nach der besten Industriestrategie

Österreichs Wirtschaft laboriert an der längsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Die bekannten Probleme: Die Lohnstückkosten sind doppelt so hoch wie in Deutschland, die Exportquote ist seit 2021 von 62 auf 57 Prozent gefallen.

Welches Gegenmittel hat die Bundesregierung parat? Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und der für Deregulierung zuständige Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) wollen bis Jahresende eine Industriestrategie vorlegen – und suchen das direkte Gespräch mit der Wirtschaft.