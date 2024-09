Regenbogenfahne entsorgt: StA will Aufhebung von FP-Grubers Immunität

Die Staatsanwaltschaft Linz hat in der Causa um den oberösterreichischen FPÖ-Landesparteisekretär und Landtagsabgeordneten Michael Gruber ein Auslieferungsansuchen an den Landtag gestellt. Staatsanwaltschaftssprecherin Ulrike Breiteneder bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht von krone.at. Gruber hatte in einem Wahlkampfvideo eine Regenbogenfahne in den Müll geworfen.