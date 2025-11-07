"Reformpartnerschaft": Länder beraten erneut über Gesundheit

Vertreter von Bund, Ländern, Städten, Gemeinden und der Sozialversicherung kommen am Freitag in Wien zusammen, um über Reformen im Gesundheitssystem zu beraten. Thema bei dem regulären Treffen der "Reformpartnerschaft Gesundheit" soll aus aktuellem Anlass auch der tragische Fall der Mitte Oktober verstorbenen Patientin in Rohrbach, die mit einem Aorteneinriss aus Kapazitätsgründen von keinem spezialisierten Spital weiterbehandelt werden konnte, sein.

Eine rasche Abstimmung mit den für die Spitäler zuständigen Bundesländern ist daher laut Gesundheitsministerium der erste Tagesordnungspunkt auf der Agenda des seit längerem geplanten Treffens im Rahmen der Reformpartnerschaft. Neben Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) nehmen die Sozialsprecher der Koalitionspartner ÖVP und Neos, Vertreter der in der Reformgruppe vertretenen Bundesländer Oberösterreich, Steiermark, Wien und Burgenland, sowie von Städte- und Gemeindebund und Sozialversicherungs-Chef Peter McDonald teil. Gesundheitsministerin Schumann wird nach dem Treffen ein Pressestatement abgeben. Grüne kritisieren "Symbolpolitik" Kritik kam von den Grünen, die in dem in manchen Medien als "Gesundheitsgipfel" titulierten Treffen "reine Symbolpolitik statt echtem Krisenmanagement" sehen. "Wenn Bund und Länder weiter zögern, gefährden sie die Gesundheitsversorgung aller Menschen in Österreich", sagte Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner in einer Aussendung und forderte eine zentrale Steuerung und Finanzierung des Gesundheitssystems durch den Bund. Für eine Verlagerung der Gesundheitskompetenzen zum Bund, wie dies zuletzt auch Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) gefordert hatte, sprach sich auch die Industriellenvereinigung aus.