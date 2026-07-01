Gesundheitsreform: Harsche Kritik der Opposition und von Doskozil

Mit viel Skepsis seitens der Opposition und klarer Ablehnung durch den burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sind die recht vagen Vorhaben der „Reformpartnerschaft“ im Gesundheitsbereich am Mittwoch aufgenommen worden. Die FPÖ ortete ein Konzept, das den Namen Reform nicht verdiene, die Grünen erblickten nur Überschriften. Positiver fielen die Reaktionen der Ärztekammer und von roter Gewerkschafts- und Kassenfunktionärsseite aus.

Doskozil bekräftigte in einer Aussendung seine Ablehnung einer Zentralisierung und betonte, dass das Burgenland „Spitalsschließungen und einem Leistungsabbau“ nicht zustimmen werde. Die von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung angekündigten Reformen blieben in zentralen Punkten vage und würden mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworteten, monierte er: „Leider bewahrheitet sich die Befürchtung, dass der Reformgipfel in erster Linie eine Inszenierung war.“ Es sei auch nicht zu akzeptieren, dass die Länder auf die Vollziehung beschränkt würden. Dies würde sie zu Befehlsempfängern degradieren und sie müssten dann Einschnitte gegenüber der Bevölkerung durchsetzen, die in Wien entschieden wurden. FPÖ will Finanzierung aus einer Hand FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak sprach in einer Aussendung von einem staatlich subventionierten Aufbau von Parallelstrukturen, ohne einen echten Systemwechsel durchzuführen. Besonders kritisch äußerte er sich zur nach wie vor vorhandenen geteilten Zuständigkeit für Spitäler und den niedergelassenen Bereich. „Solange es keine Finanzierung aus einer Hand gibt, wird der Patient zwischen diesen Bereichen hin und her geschoben“, so seine Kritik.