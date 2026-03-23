Reformpartnerschaft: Vorerst keine großen Würfe

Es war ein zumindest nicht alltägliches Bild: Die drei Chefs der Regierungsparteien, die Landeshauptleute, dazu die Präsidenten von Städte- und Gemeindebund. Sie alle hielten einen Vertrag in die Kameras, der all ihre Unterschriften trägt.

Der Anlass? Vor fast exakt einem Jahr paktierten die Genannten in Leogang die „Reformpartnerschaft“. Man wolle, so lautete das Ansinnen, in wesentlichen Themen wie Gesundheit, Bildung, Energie und Verwaltung Größeres voranbringen.

Die Voraussetzungen waren nicht die schlechtesten: Bund und Länder standen und stehen unter dem Eindruck eines massiven Spardrucks. Und der ist seither nicht verschwunden, im Gegenteil: Finanzminister Markus Marterbauer hat angekündigt, der Sparkurs setzt sich fort. Und auch wenn das nicht angenehm ist, bietet es – auch – Chancen für Veränderungen.

Dem nicht genug, finden die nächsten bundesweit relevanten Wahlen erst 2027 statt. Man hatte demnach vom Start der Reformpartnerschaft ein zwei Jahre währendes „Zeitfenster“, in dem in Ruhe verhandelt und reformiert werden kann.