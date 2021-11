Rechtsgutachten soll Sebastian Kurz entlasten: "Keine konkrete Verdachtslage"

Auch die Rolle von Sophie Karmasin, über das der KURIER vor wenigen Tagen berichtete, greift Lewisch im Gutachten auf. Die WKStA behauptet, dass Kurz im März 2016 persönlich mit Sophie Karmasin Kontakt aufnahm, um das sogenannte „Beinschab-ÖSTERREICH-Tool“ zu installieren. Für die WKStA ein Nachweis, dass sich Kurz zur Umsetzung des kriminellen Plans auch selbst eingebracht habe. Stimmt nicht, sagt Karmasin. Bei dem geplanten Treffen ging es darum, sie vom Rücktritt als Familienministerin abzuhalten. Lewisch dazu: „Gibt man nun die Worte ,Karmasin’ und ,Mitterlehner’ gemeinsam mit ,März 2016’ in Google ein, so erhält man zahlreiche Treffer, die von einem handfesten Krach innerhalb der ÖVP-Regierungsmannschaft am 14. März 2016 berichten“.

Innerhalb von „fünf Minuten“ hätte sich der Sachverhalt aufklären lassen. „Es erscheint geradezu unbegreiflich, wieso die WKStA eine solche Beweisaufnahme einfachster Art unterlassen hat“.

Keine Korruption?

Auch einige Rechtsbehauptungen der WKStA seien materiell-rechtlich unzutreffend. Vor allem den Tatbestand der Korruption kann Lewisch nicht nachvollziehen. Der ÖVP-Gutachter meint nämlich, dass „ÖVP-freundliche Berichterstattung“ von Zeitungen, die sich dafür großzügige Inseratenaufträge erwarten, nicht als „Korruptionsvorteil“ im Sinne der Bestechung gelten könne.