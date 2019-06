Rechtsextreme Szene: Das sagt Strache zu den neuen Fotos

Neue Hinweise auf die einschlägige Vergangenheit von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache: Ein Foto zeigt den etwa 21-jährigen Strache offenbar vor einer Karte Nazi-Deutschlands, außerdem liegt eine Postkarte mit dem Porträtbild eines Obersts der Wehrmacht vor, gezeichnet unter anderem von Strache. Diese Belege für Straches Zeit in der rechtsextremen Szene hat die Wiener Wochenzeitung Falter am Dienstag veröffentlicht.

In einer kurzen Stellungnahme an den Falter schreibt Strache über das Foto vor der Landkarte: "Das hat aber nichts mit NS ( Nationalsozialismus, Anmerkung des KURIER), sondern mit der Deutschen Burschenschaft zu tun!"

Auf Facebook erklärt Strache weiter, das Foto sei bei einer Mensur entstanden. Auch die Landkarte sei "keine NS-Karte", sondern zeige "deutsche Sprachinseln" und Siedlungsgebiete vor 1939.

Küssels Prophezeiung

Brisant: Unmittelbar vom der Ibiza-Affäre hatte der aus der Haft entlassene Neonazi Gottfried Küssel dem damaligen FPÖ-Chef indirekt damit gedroht, er habe noch belastende Informationen über ihn. In einem rechtsextremen Magazin schilderte Küssel im Mai, wie er den Teenager Strache in den 1980er Jahren kennengelernt hatte. Küssel damals: "Da gab es einige lustige Auftritte, über die will ich jetzt aber nicht reden, vielleicht brauchen wir das noch mal."

"Heinrich der Glückliche" hat laut dem Falter-Bericht im November 1990 eine Postkarte zum Andenken an den Nazi-Ritterkreuzträger Robert Colli nach Wien geschickt. "Heinrich" ist der Verbindungsname, den Strache in seiner Burschenschaft Vandalia trägt.