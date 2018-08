"Realitätsfremd": Reaktionen auf das Ende der Lehre für Asylwerber

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker verteidigte am Montag die Entscheidung der Bundesregierung. „Wenn SPÖ und NEOS meinen, dass ein 22-jähriger Einwanderer aus Afghanistan, der mit negativem Asylbescheid mit seiner Lehre einen Fachkräftemangel lösen kann, dann fehlt ihnen wohl jedes politische Gespür für unser Land", sagte Hafenecker laut einer FPÖ-Presseaussendung. „Die inhaltslosen Vorwürfe gegen die Regierung, die nun endlich zurecht geltendes Recht durchsetzt, zeugen nur von Agitation und Politik zu Lasten aller Österreicher und tatsächlich Schutzbedürftiger – eben Personen mit positiven Asylbescheid. Lehrstellen sollen Menschen zur Verfügung stehen, welche sich legal in unserem Land aufhalten.“

Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn hat in der Vergangenheit bereits mehrmals die Möglichkeit der Lehre für Asylwerber verteidigt. Seine Kritik fällt besonders heftig aus: „Das ist völlig realitätsfremd und zynisch und legt die geringe Wirtschaftskenntnis des Herrn Vizekanzler bloß. Es zeigt, welchen Kurs Strache und die Bundesregierung verfolgen: Das Spalten der Gesellschaft wird munter fortgesetzt – die Bedürfnisse der vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich in den vergangenen Wochen lautstark zu Wort gemeldet haben und sich für ihre Auszubildenden eingesetzt haben, sind der Bundesregierung aber offenbar egal. Und außerdem tritt die Bundesregierung mit solchen Maßnahmen die Integrationswilligen in diesem Land mit Füßen.“