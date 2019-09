Rauchverbot: Vorstoß der Wirtschaftskammer für Ausnahmeregelung

Loacker sehe zwar ein, dass die Gastronomen bei übermäßiger Lärmbelästigung vor den Lokalen in Haftungsfragen nicht im Regen stehen gelassen werden dürften: "Jedoch sehe ich hier keinen Grund, wieder und wieder an dem beschlossenen Nichtrauchergesetz herumzudoktern, schon gar nicht als Wahlkampf-Gag."

Scharf kritisierte Daniela Holzinger, Gesundheitssprecherin der Liste Jetzt, alle Versuche, das Rauchverbot in der Gastronomie aufzuweichen. "Die ÖVP muss sich endlich aus der Umklammerung der Wirtschaftskammer lösen und bei dem bleiben, was wir mit Handschlag vereinbart haben." Holzinger stellte die Frage, ob "Gesundheitsschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach 22 Uhr etwa weniger wichtig als vor 22 Uhr" ist.

Krebshilfe-Präsident ortet "Angriff auf die Gesundheit"

Wenig überraschend ist der Wirtschaftskammer-Vorstoß auch für die Initiatoren des "Don't Smoke"-Volksbegehrens unbegreiflich. "Der vorliegende Kompromissvorschlag ist ein einziger Angriff auf die Gesundheit der Jugend und der Arbeitnehmer in den Lokalen,“ ärgert sich Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda. „Denn es sind die Jugendlichen, die in den Abendstunden in der Gastronomie zu Gast sind. Die Aufhebung des Rauchverbots in genau dieser Zeit ist verantwortungslos und setzt die Gesundheit der Jugend aufs Spiel.“

Wie ernst es die FPÖ mit den Wirten wirklich meint, ist für den Krebshilfe-Präsidenten fraglich: „Den ÖVP-Abänderungsantrag zur Investitionsprämie und zum Schutz der Gastronomen bei übermäßiger Lärmbelästigungen hat die FPÖ im Mai nicht zugestimmt. Das wäre eine direkte Unterstützung für die Gastronomie.“ Und fraglich ist für Sevelda auch die Rolle der Wirtschaftskammer: „Gerade die Wirtschaftskammer, die das nun beschlossene Gesetz im Jahr 2015 selbst mitverhandelt hat, sollte zu ihrem Wort stehen und sich nicht für ein Wahlkampf-Geplänkel hergeben.“

Ähnlich argumentiert auch Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres, der darüber verärgert ist, dass einzelne Politiker ihre Aufgabe darin sähen, im Sinne der Gesundheit der Menschen beschlossene und längst erledigte Gesetzesvorhaben erneut wieder in Diskussion zu bringen. „Sinnvoller wäre es, sich um innovative neue Projekte und Vorhaben zu kümmern“, betont Szekeres. Gerade im Bereich der Gesundheitsprävention gäbe es in Österreich genügend Betätigungsfelder, die lohnender sind und Menschen wirklich Nutzen bringen könnten.