Rassismusbericht: Kritik an Umgang der Polizei mit Beschwerden

82 rassistische Vorfälle durch Polizei

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt des Rassismus-Reports 2018 auf "vorurteilsbehaftetem Handeln der Polizei". Konkret hält der Report fest, dass nur in acht von 82 gemeldeten rassistischen Vorfällen durch die Polizei formale Beschwerden eingebracht werden konnten. Bei den 82 Fällen handelt es sich laut ZARA um sehr unterschiedliche Fälle, bei allen hätten sich jedoch "Betroffene vorurteilshaft behandelt gefühlt" und sich daraufhin gemeldet.

"Die Polizei in unserem Land ist in vielen Bereichen schon sehr gut - nur in einem Bereich ist sie nicht so toll und das ist im Umgang mit Beschwerden", sagte Schindlauer. Der Umgang mit Beschwerden sei immer noch von "Leugnen, Mauern, Abschrecken" und völliger Uneinsichtigkeit geprägt.