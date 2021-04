Raab kritisiert Austritt der Türkei aus Istanbul-Konvention

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) hat erneut den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen kritisiert. Sie appellierte am Dienstag laut Aussendung bei einer EU-Konferenz an die EU-Staaten, gemeinsam für die Sicherheit von Frauen und Mädchen zu kämpfen. Unter portugiesischer EU-Ratspräsidentschaft fand am Dienstag eine High-Level-Konferenz zur Istanbul-Konvention statt, an der Raab teilnahm.