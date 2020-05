Putin setzt vor Treffen mit EU auf Entspannung

Einen Tag nach dem Abzugsbefehl Putins für 17.600 russische Soldaten aus dem Grenzgebiet zur Ukraine bestätigte die Regierung in Kiew, dass sich einige Truppenteile tatsächlich auf dem Weg zurück in ihre Kasernen befänden. Es gebe zwar Hinweise darauf, dass über die Grenze weiter russische Hilfe für die moskautreuen Separatisten in der Ostukraine durchsickere, aber "die Lieferungen sind nicht mehr so umfangreich wie früher", sagte Andrej Lyssenko vom Sicherheitsrat in Kiew.

Gleichzeitig signalisierten die Separatisten, dass sie einer deutsch-französischen Beobachtermission in der Region zustimmen könnten: "Politisch gesehen sind wir absolut nicht dagegen, dass die OSZE mit Drohnen die Situation überwacht", sagte Andrej Purgin, einer der Anführer. "Die Situation" – das ist der Waffenstillstand, der in der Ostukraine seit 5. September gilt, aber immer wieder gebrochen wird. Gestern meldeten die Rebellen, dass der Separatistenführer Pawel Gubarew bei einem Angriff auf sein Auto nahe Donezk schwer verletzt worden sei. Tags zuvor hatten die Aufständischen ukrainischen Helfern den Zugang zum Absturzort des malaysischen Passagierflugzeugs vom Juli gewährt.