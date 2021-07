Protestwelle gegen Abschiebung von Lehrlingen

"Am 1. Oktober hat er angefangen zu lernen, am 24. November ist der negative Bescheid gekommen", klagt der Hoteldirektor Harald Schmid aus dem oberösterreichischen Spital am Pyhrn. Er heuerte einen Asylwerber als Kochlehrling an – und ist mit seiner Entscheidung auch heute überglücklich. "Zaker", sagt der Unternehmer, "war unter den drei Bewerbern der einzig Fähige für diesen Job."

Zaker Karimi ist ein afghanischer Flüchtling, der ohne seine Familie über den Iran und die Türkei nach Österreich gekommen ist. Bestens vorbereitet mit allen Unterlagen bewirbt er sich beim Jufa Hotel Pyhrn-Priel. Er erhielt sogar Anfang Oktober einen AMS-Bescheid, dass er die Lehre beginnen darf.