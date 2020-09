Proteststurm auf der Koralm

Die 250 Meter hohen Windenergieproduzenten sorgen für viel Wirbel zwischen dem Schilcherland (Steiermark) und dem Lavanttal (Kärnten). Denn die Koralpe zählt bei den Lavanttalern und den Süd-Weststeirern zu einem beliebten Wandergebiet. Grünwald selbst ist kein Windkraftgegner, aber die Alternativenergiegewinnung soll keine intakte Naturlandschaft zerstören.

„Über den Koralpenbogen führen große Zugvogelrouten. Hier gibt es auch die südlichsten Vorkommen von gefährdeten Vogelarten wie das Birk- oder das Alpenschneehuhn“, so Grünwald. Diese sieht der Jäger durch die mächtigen Rotorblätter gefährdet.

In Lavanttal fürchtet man, dass man künftig einen Technologiepark sieht, wenn man auf den Alpenkamm blickt. In neun betroffenen Gemeinden im Lavanttal und auch in den Gemeinden der Weststeiermark formiert sich der Unmut der Bevölkerung. Volksbegehren gegen die Windparks werden nun in jeder Gemeinde initiiert.