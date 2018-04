Protest gegen "Nazi-Symbole" bei Bleiburger Gedenktreffen

Das "Massaker von Bleiburg" sorgt in Kroatien bis heute für emotionelle Debatten. Im Mai 1945 kam es in der Region zu einem der letzten Massaker des Zweiten Weltkriegs. Nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands flüchteten mehrere Zehntausend Soldaten des faschistischen Ustascha-Regimes, aber auch Zivilisten, vor den jugoslawischen Partisanen nach Österreich, um sich den britischen Truppen zu ergeben. Diese schickten sie aber zurück, worauf sie von den Partisanen zu tausenden noch an Ort und Stelle oder auf dem Rückweg nach Kroatien getötet wurden. Die meisten Massengräber befinden sich allerdings auf dem Gebiet des heutigen Slowenien.

Für Weidenholzer ist in Bleiburg "schon lange die Frage des Gedenkens verloren gegangen", Rudolf Edlinger, früherer SPÖ-Finanzminister und heute Präsident des Dokumentationsarchives des Österreichischen Widerstandes (DÖW), nennt sie überhaupt das "größte Faschistentreffen in Europa". Einig sind alle Beteiligten - der Protest wird auch vom Mauthausenkomitee und der israelitischen Kultusgemeinde mitgetragen - darin, dass die Behörden die Veranstaltung zwar intensiver beobachten - diesbezügliche Gespräche mit Justiz- und Innenministerium sind laut Karas "gut verlaufen" - und auch gesetzliche Bestimmungen adaptiert werden müssten, eine nachhaltige Lösung letztlich aber nur im Sinn einer gemeinsamen politischen Willensbildung liegen könne. In diesem Sinn regte Karas einen "Runden Tisch" aller Beteiligter aus beiden Ländern an: "Wenn wir in Europa zusammenleben wollen, müssen wir auf die historischen Wunden der anderen Rücksicht nehmen."