Pro und Contra: Was leistet die Steuerreform?

Agnes Streissler-Führer, Ökonomin bei der Gpa-djp

Die Regierung will die Körperschaftsteuer senken. Damit wird die ohnehin schon schiefe Einkommensverteilung noch mehr in Richtung Gewinne verschoben. Warum also diese Maßnahme? Wird durch eine Körperschaftsteuersenkung etwa der Wirtschaftsstandort attraktiver oder werden Investitionen angekurbelt?

Zur Frage der Investitionen: Jeder Unternehmer weiß, dass Investitionen weniger vom Cashflow abhängen als von Faktoren wie Abschreibungsdauer und Zinssätzen. Und vor allem von Erwartungen: Gehe ich davon aus, dass sich das Wirtschaftsklima positiv entwickelt, werde ich lieber investieren.

Die meisten Unternehmen haben hohe Liquidität, brauchen also gar keine Steuersenkung, sie brauchen vielmehr ein Klima des Miteinanders und motivierte, gut qualifizierte Beschäftigte. Eine KöSt-Senkung trägt dazu nichts bei. Zur Frage der Wettbewerbsfähigkeit: 2001 hatte Österreich einen Körperschaftsteuersatz von 34 Prozent und lag damit an siebter Stelle in Europa.

In den folgenden 15 Jahren haben alle EU-Länder ihre Steuersätze gesenkt, sodass heute Österreich mit 25 Prozent nach wie vor an siebter Stelle liegt. Keine Rede also von einer Verbesserung der Wettbewerbsposition, sondern nur die Tatsache, dass die Unternehmen immer weniger Steuern für Infrastruktur, Bildung und Sozialstaat zahlen – Leistungen, von denen sie aber enorm profitieren, da diese tatsächlich die Qualität eines Wirtschaftsstandorts ausmachen.