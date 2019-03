Pro & Contra: Brauchen wir den Frauentag?

Julya Rabinowich, Autorin, Kolumnistin und Malerin

Wir schreiben das Jahr 2019. Es sind bereits acht Frauen von ihren (Ex)Partnern getötet worden. Sigi Maurer bekam obszönste Nachrichten, veröffentlichte diese samt Absender und wurde in erster Instanz wegen "übler Nachrede" verurteilt, obwohl der Richter dem Accountbesitzer nicht glaubte. Vergewaltigungsdrohungen im Netz sind sowieso fast alltäglich – ob an Userinnen, Journalistinnen oder Frauen in der Öffentlichkeit gerichtet. Das kommt nicht nur von verirrten Einzelfällen. In Frankreich flog ein Zirkel voller einflussreicher Männer auf, die sich im Rudel verabredeten, Frauen im Netz fertigzumachen.

Auf einem Portal steht ein Vergewaltigungsspiel kurz vor der Veröffentlichung, dessen Ziel es ist, möglichst viele Frauen zu vergewaltigen. Das Motto des Spiels: "Du hast es dir verdient." In Österreich filmte ein Fußballtrainer seit Jahren minderjährige Mädchen heimlich beim Duschen. Die Klage der Opfer wurde abgewiesen. Und in Belgien wurde die Teilnehmerin eines Radrennens einfach gestoppt, weil sie der vor den Frauen gestarteten Männergruppe zu nahe kam. Wir brauchen keine Schokolade und Blumen und auch keine Maniküre zum Frauentag. Wir wollen, das er irgendwann obsolet werden kann, weil Gleichwertigkeit herrscht. Wir wollen so schnell sein, wie wir können, ohne dass man uns stoppt. Wir wollen die Hälfte vom Königreich und keine Brösel von Katzentisch. Und so lange das nicht so ist, feiern wir den 8.März. Der Rest des Jahres herrscht wieder täglich der Männertag.