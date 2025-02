Pressestimmen: Zwischen "Österreichische Tugenden" und "auf dünnem Eis"

"Wenn der politische Wille da ist, kann es plötzlich schnell gehen. Das haben Volkspartei, SPÖ und liberale NEOS in Österreich gezeigt. Nach quälenden Monaten des Gezerres, einem Verhandlungsabbruch und dem zwischenzeitlichen Versuch der ÖVP, mit dem radikalen FPÖ-Chef Herbert Kickl eine Regierung zu bilden, konnten sich die drei nun in kürzester Zeit auf eine Koalition einigen.

Natürlich muss sich noch zeigen, wie weit die plötzliche Harmonie trägt. Jede Regierungskoalition lebt auch davon, dass die Beteiligten miteinander können und kommende Probleme, die auch das detaillierteste Vertragswerk nicht voraussehen kann, gemeinsam lösen. Doch die Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS haben erkennen lassen, dass sie das Grundprinzip jeder gedeihlichen Zusammenarbeit zumindest in der Theorie verstanden haben: dass sich die Partner, auch wenn sie weiterhin politische Konkurrenten sind, gegenseitig Raum für ihre Kernprojekte geben müssen, anstatt jeden Unterpunkt in Kompromissen zu zermahlen, sodass am Ende nur eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners übrig bleibt."

(Das Regierungsprogramm) ist ein eklektizistisches Gesamtkunstwerk aus konservativer Migrationspolitik, sozialdemokratischen Steckenpferden wie einer Bankensteuer und liberalen Forderungen nach einem schlanken Staat. Was sich davon verwirklichen lässt, hängt vor allem am Geld, und an dem mangelt es in Österreich wie überall. Fest steht aber, was der ÖVP-Vorsitzende Christian Stocker gesagt hat: Österreich ist ein Land, in dem Konsens und Ausgleich der Interessen großgeschrieben werden - was es diesmal doch noch möglich gemacht hat, über die Parteigrenzen hinweg einen Kompromiss zu finden. Vielleicht sind es ja die 'österreichischen Tugenden', die von jetzt an Schlagzeilen machen."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Welchen Anteil Stocker daran hatte, dass Österreich der selbsternannte 'Volkskanzler' erspart bleibt, ist unklar. Am Ende schienen es beide Parteien auf einen Abbruch anzulegen. In den Tagen zuvor rumorte es in der ÖVP, und als Partei-Urgestein wusste (ÖVP-Chef Christian) Stocker, was er den Konservativen zumuten kann und was nicht. Dass er dabei primär den eigenen Weg ins Kanzleramt im Blick hatte, ist nicht anzunehmen. Dafür ist Stocker zu uneitel.

(...) Stocker bezeichnete Kickl nach dem Ende des gemeinsamen Versuchs wieder als Gefahr für Österreichs Sicherheit. Man kann ihm fehlendes Rückgrat vorwerfen und Opportunismus zum Erhalt der Macht. Oder man sieht in Stocker einen loyalen Diener seiner Partei, der stets das tut, was diese will oder er für das Beste für sie hält. Als Anwalt ist er gewohnt, für die jeweilige Position dann zu argumentieren, und das tut er schlüssig und fundiert.

Stocker ist deshalb ein Handwerker der Macht, die Strahlkraft eines (Ex-Kanzlers) Sebastian Kurz geht ihm völlig ab. Aber er ist im Gegensatz zu diesem auch kein Blender."

"New York Times":

Die neue Regierung wird auf dünnem Eis starten. Die Freiheitliche Partei hatte seit letztem Herbst nur an Popularität gewonnen und wird nun von einem Drittel der Bevölkerung unterstützt. Umfragen zeigen, dass die Österreicher nach wie vor frustriert sind über eine Wirtschaft, die die letzten zwei Jahre in der Rezession verbracht hat, und besorgt über die Einwanderung ins Land, insbesondere aus überwiegend muslimischen Ländern. Die Freiheitliche Partei machte beides zu einem zentralen Thema in ihrem letzten Wahlkampf und versprach umfangreiche Abschiebungen und ein Verbot politischer Formen des Islam.

In Anspielung auf diese Themen kündigte die neue Regierung eine härtere Gangart bei der Zuwanderung an, indem sie Asylbewerbern den Familiennachzug verwehrt und Kopftücher für Mädchen verbietet."

"Le Monde" (Paris):

"In Österreich ist es zur Bildung einer fragilen Anti-Rechtsextremismus-Koalition gekommen. (...) Bei der Vorstellung des über 200 Seiten starken Koalitionsprogramms im Parlament verteidigte Stocker die 'Kompromissbereitschaft' der 'konstruktiven Kräfte', da das Land mit seinen neun Millionen Einwohnern die erste Dreierkoalition seiner Geschichte unter Schmerzen geboren hat. Auch wenn sich die Vorsitzenden der drei Parteien dagegen wehrten, ist das Ziel ihrer Koalition in erster Linie, den Einzug der extremen Rechten in die Regierung (...) zu verhindern."

"Libération" (Paris):

"Letztendlich wird Österreich keinen 'Volkskanzler' haben, ein Begriff, der aus Hitlers Vokabular entlehnt wurde und auf Herbert Kickl, den Anführer der rechtsextremen Partei, die an der Bildung einer Koalition gescheitert ist, angewandt wird. In den letzten acht Wochen ist das Land von der fast sicheren Aussicht auf eine rechtsextreme Regierung zur Bildung einer zentristischen und pro-europäischen Regierung übergegangen. Die konservative Rechte, die sozialdemokratische Linke und die Liberalen der kleinen Partei NEOS haben am Donnerstag, den 27. Februar, ein gemeinsames Programm vorgelegt. Ihre Regierung wird von einem 64-jährigen Rechtsanwalt, dem Konservativen Christian Stocker, angeführt werden."

"La Vanguardia" (Barcelona):

"Österreich hat es geschafft, eine von der extremen Rechten dominierte Regierung zu vermeiden. In den kommenden Tagen wird eine Dreierkoalition unter der Führung der konservativen Partei zusammen mit Sozialdemokraten und Liberalen gebildet. Die Nachricht bringt Hoffnung für Europa, wo derzeit ein pessimistisches Panorama herrscht, das unter anderem durch den Aufstieg der ultrarechten Parteien, den Zerfall der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Weltordnung und das Misstrauen gegenüber der politischen Wende, die (Präsident) Donald Trump in den USA vorantreibt, geprägt ist. (...)