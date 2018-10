Praxistauglichkeit der Kassenfusion fraglich: Wunderwuzzi gesucht

Es mutet absurd an, aber: Die halbjährliche Rotation in der ÖGK und PVA führt im Dachverband zu sieben verschiedenen Vorsitzenden in einer fünfjährigen Funktionsperiode.

Wie das jemals praxistauglich gelebt werden soll, ist selbst Intim-Kennern der Sozialversicherung noch mehr als unklar. „ Kasperlkarussell“ ist ein Begriff, der herumgeistert. „Hüh-Hott-Management“ ein anderer. In der etwas sperrigen Sprache der Hauptverband-Stellungnahme zur Reform hieß es dazu: „Das ist organisatorisch, manageriell und wirtschaftlich dysfunktional.“