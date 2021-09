Präsidentschaftskandidatur von Stronach war Fake

2012 war Frank Stronach mit dem "Team Stronach" in die heimische Politik eingestiegen. Nur wenige Jahre später hatte er dieses Projekt wieder beendet. Nun will er am Mittwoch seine Absicht zur Kandidatur auf einer Pressekonferenz verkünden, lautete eine Agenturmeldung. "Frank Stronach ist zurückgekehrt, um das Land zu erneuern", heißt es in der Einladung zur Vorstellung des "Zukunfsteams".

Homepage war Fake

Allerdings stellte sich heraus, dass es sich bei dieser Meldung um einen Fake handelt. Oder vielleicht hat sich auch jemand einen schlechten Scherz mit dem Austro-Kanadier erlaubt.