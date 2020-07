Polizei unterstützte 2.942 Mal beim Contact-Tracing

Die Polizei sei bei diesem Procedere in der Lage, schnell eine große Zahl von Risikopatienten zu kontaktieren. Dadurch könne rasch die Infektionsketten unterbrochen und Verdachtsfälle isoliert werden, heit es in einer Aussendung

Die Zahlen im Detail: 970 (Tirol), 950 (Steiermark), 898 (Oberösterreich), 111 (Niederösterreich), elf (Kärnten) und zwei Mal (Burgenland). In Oberösterreich unterstützen 30 Soldaten im Assistenzeinsatz die Gesundheitsbehörden beim "Contact Tracing".

Das Agieren der Polizei im Rahmen des "Contact Tracing" ist in den Änderungen des Epidemiegesetzes (1950) vorgesehen. Demnach darf die Polizei nur auf Ersuchen der Gesundheitsbehörde beim "Contact Tracing" als Unterstützung tätig werden, und auch nur, wenn es die Ressourcen der Exekutivbehörden zulassen. Der Kontakt erfolgt in der Regel telefonisch um ‚Ansteckungen zu vermeiden. Nach Übermittlung der Daten an die Gesundheitsbehörden sind diese unverzüglich zu löschen.