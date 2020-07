Polizei soll nach Symptomen fragen: Bundesrat droht mit Veto

Der Faktor Zeit ist aber entscheidend, sagt Stelzer in Richtung SPÖ und FPÖ: „Ich appelliere an die Staatsverantwortung aller Bundesräte, diese so wichtige Gesetzesänderung nicht bewusst und aus parteitaktischen Motiven zu verzögern. Wir brauchen jetzt die Unterstützung der Polizei, nicht erst in acht Wochen.“

Die Polizei hat bereits mehr als 3.000 Mal beim Contact Tracing geholfen, davon rund 1.000 Mal in Oberösterreich. Dort sind zudem 30 Soldaten im Assistenzeinsatz.