Netzwerkerin Spiegelfeld: „Eine Zeit lang war ich ein bissl schmähstad“

Dank Ihres Netzwerkes haben Sie reiche Spender aus der Wirtschaft für Kurz und sein Team gewonnen. Später wurde das dann in die Nähe der Korruption gerückt. Auf diesen Veranstaltungen gab es eine große Willkommenskultur für die Wirtschaft. Davor war sie ja von der Politik entkoppelt. Durch Sebastian Kurz hat man sich wieder für die Politik interessiert. Die haben gefragt: „Wie können wir unterstützen?“ Das war damals völlig strafrechtskonform, ich wüsste nicht, was daran falsch war.

Anfänglich war er ein guter Bekannter, und dann natürlich ein Freund. Diese Aufbruchstimmung hat mir irrsinnig gut gefallen. Dass es wieder eine Politik zum Angreifen gibt. Mein Bild von Politikern war davor immer, als säßen sie in einer Art gläserner Kugel – herauswinkend auf der Ringstraße. Auch die Mannschaft rund um Kurz herum hat mich beeindruckt: dass junge Menschen so viel Zeit für das Land, für das Thema und den Aufbruch verbringen.

Ich bin gebeten worden, in meinem überparteilichen Frauennetzwerk nach Aufsichtsrätinnen zu suchen, habe den ganzen Tag telefoniert und viele Absagen erhalten. Ich dachte mir: „Das kann’s nicht sein. So viele tolle Frauen, und sie waren einfach nicht bereit.“ Wenn ich mir aber anschaue, dass man heute über die Herdprämie diskutieren muss – wo Frauen aufs Kochen reduziert werden –, würde ich sofort wieder zum Telefon greifen, um stattdessen Frauen für Top-Positionen zu suchen.

Sie mussten vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss aussagen.

Die Stimmung dort war beklemmend.

Feindselig?

So habe ich es empfunden. Man kommt plötzlich in eine seltsame Situation. Ja, ich habe eine Bewegung und einen Menschen unterstützt. Was war daran falsch? Dieses Mäzenatentum, wie es zum Beispiel in den USA herrscht, gibt es halt bei uns nicht.

Ein Gefühl wie auf der Anklagebank?

Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Die vielen Fragen – und man muss aufpassen, dass man sich nicht widerspricht. Ich möchte es nicht mehr erleben.

Was war das Schlimmste?

Dass mich ein Abgeordneter zwei Stunden lang mit dem Fernglas beobachtet hat.