Katharina Nehammer verlässt das Kabinett von Klaudia Tanner

Zwei Nehammer in der Politik - das war der Twitter-Community zu viel. Als Karl Nehammer zum ÖVP-Innenminister angelobt und Katharina Nehammer von ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur stellvertretenden Kabinettschefin ernannt wurde, gab es gleich einmal einen heftigen Shitstorm.

Der Fairness aber muss man festhalten: Lange bevor Karl Nehammer überhaupt als ÖVP-Abgeordneter in den Nationalrat einzog, war Katharina Nehammer schon als Pressesprecherin und stv. Kabinettschefin von Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka tätig. Ihr Ehemann Karl Nehammer war damals nur absoluten Politik-Insidern bekannt.

Zukunft in der Privatwirtschaft

Der Vorwurf des Family-Business kann künftig nicht mehr aufs Tapet gebracht werden. Denn mit Ende Juli verlässt Katharina Nehammer das Kabinett der Verteidigungsministerin in Richtung Privatwirtschaft (Senior Consulter bei der PR-Agentur Schütze.Positionierung).

Mehr Zeit für die Familie

Mit den Kommuniklationspannen von Klaudia Tanner in den vergangenen Wochen hat die Rochade nichts zu tun, auch wenn der Zeitpunkt sicher diese Gerüchte dort oder da anheizen wird. Vielmehr möchte Katharina Nehammer Karriere und Familie künftig besser managen können. "Ich bin Mutter von zwei wundervollen Kindern, die jetzt mehr Aufmerksamkeit brauchen. Deswegen habe ich Chance zum Wechsel in die Privatwirtschaft genutzt und freue mich auf die neue Herausforderung", so Nehammer. Beide Elternteile in der Politik, dass geht zu Lasten der Familie.

Nur 100 Tage geplant

Ursprünglich war zwischen Tanner und Nehammer ohnehin nur geplant, dass Nehammers Engagement 100 Tage dauere, aber dann kam Corona-Krise dazwischen.