Pörtschach: Mit Semmeln fängt man Wähler

Die Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2009 und 2015 unterscheiden sich in einem konkreten Punkt gewaltig: Haben vor sechs Jahren viele Bürger die damaligen BZÖ-Kandidaten angekreuzt, um den 2008 verstorbenen Landeshauptmann Jörg Haider posthum zu würdigen, so sind die inzwischen zu FPK- und letztlich zu FPÖlern mutierten Politiker jetzt wieder am Boden der Realität angekommen. Landesweit haben sie vom BZÖ-Wert 2009 (31%) ausgehend Stimmen verloren. Die SPÖ führt mit 40,23 % vor der ÖVP, die 22,51 % hält. Die FPÖ liegt bei 17,96 %, die Grünen bei 5,59 %.