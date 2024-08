Am 29. September finden in Österreich die Nationalratswahlen statt. Die heiße Wahlkampfsphase geht also eigentlich erst los, unspannend war es bis jetzt jedoch ganz und gar nicht. Von internen Machtkämpfen bis zu Verbindungen zu der identitären Bewegung war bereist alles dabei. Wie beeinflusst das alles den Wahlkampf? Welche Partei punktet welche Strategien gehen gar nicht auf? Darüber sprechen Studio KURIER Host Caroline Bartos und Innnenpolitik-Chefin Johanna Hager.



