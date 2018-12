Plastiksackerl-Verbot kommt 2020

Österreich soll das dritte Land in der EU werden, dass ein Totalverbot von Plastiksackerln erwirkt. 400 Mio. sind pro Jahr im Umlauf. Durch das Verbot sollen 5.000 bis 7.000 Tonnen Plastikmüll pro Jahr eingespart werden. Ab dem 1.1. 2020 gilt das neue Verbot, so ÖVP-Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger.

Zusätzlich sollen Plastikverpackungen um bis zu 25 Prozent eingespart werden. „Damit wollen wir weitere 60.000 Tonnen Plastik vermeiden“, so Köstinger. Umweltfreundlicheren Ersatz bieten Stoff- oder Papiersackerl.

Eines der größten Probleme ist, dass Plastikprodukte oft nur „Single-Use“ sind, also nach einer einzigen Verwendung bereits entsorgt werden. Unter österreichischem Vorsitz wird derzeit auf EU-Ebene über eine entsprechende Richtlinie gegen unter anderem Plastikbesteck, Becher und Wattestäbchen diskutiert.

Verbot auch für Mikroplastik

Köstinger betonte, dass Österreich mit seinen Maßnahmen in diesem Bereich schneller und umfassender als die EU agiere. Letztlich will die Regierung auch Mikroplastik verbieten, wie es in vielen Kosmetik- und Reinigungsprodukten vorkommt.