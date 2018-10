Plagiatsvorwürfe: Thomas Drozda darf Magistertitel behalten

Im Mai 2017 wurde Thomas Drozda, damals Kulturminister, vorgeworfen, dass er einige Passagen in seiner Diplomarbeit "nicht korrekt als Zitat gekennzeichnet habe"; diese sei „somit unter Umständen als Plagiat zu werten“. Die Universität Linz gab eine Prüfung in Auftrag, die sich lange, sehr lange hinzog. Auf Nachfrage des KURIER gab die Universität am Montag bekannt, dass Drozda, nun Bundesgeschäftsführer der SPÖ, sich zum Teil "tatsächlich von Inhalt und Aufbau her an einer zum Zeitpunkt der Einreichung rezenten deutschen Publikation" orientiert habe, ohne diese als Quelle in hinreichendem Maße auszuweisen.

Die Universität Linz ist aber zum Ergebnis gelangt, dass die in der "gesetzlichen Bestimmung normierten Voraussetzungen für eine Aberkennung nicht erfüllt" seien. Das Verfahren wurde daher eingestellt.

Begründet wird die Entscheidung unter anderem damit, dass "es sich bei der gegenständlichen Arbeit um eine Diplomarbeit und nicht um eine Dissertation handelt", dass keine wörtliche Übernahme von Textpassagen erfolgt sei; dass die Arbeit einen – gemessen an anderen Diplomarbeiten der damaligen Zeit – überdurchschnittlichen Umfang aufweise und die übrigen, für sich allein als Nachweis einer wissenschaftlichen Befähigung geeigneten Teile der Arbeit unbeanstandet geblieben sind. Zudem sei "die für einen Teil der Arbeit als Vorbild verwendete Publikation Gegenstand des Betreuungsverhältnisses" gewesen, sodass "die aufgezeigten Parallelen daher bei der Beurteilung berücksichtigt werden konnten".

Es könne daher "nicht von einem für die Approbation der Arbeit kausalen Fehlverhalten ausgegangen werden, wie es für die Annahme eines 'Erschleichens' der Approbation und damit das akademischen Grades im Sinne der eingangs zitierten gesetzlichen Bestimmung erforderlich wäre".

Laut Universität Linz habe Drozda seine Diplomarbeit bereits 1981 verfasst, offenbar ein Druckfehler. Der Bundesgeschäftsführer, 1965 geboren, war damals 16 Jahre alt. Tatsächlich eingereicht wurde die Diplomarbeit „Die Internationalisierung verstaatlichter und privater österreichischer Industrieunternehmungen: unterschiedliche Motivationen und Fähigkeiten“ im Oktober 1989.