Pilz und Stern über die Neuaufstellung der Liste

Am Montagabend ist Maria Stern dem Listengründer Peter Pilz an der Spitze der kleinsten Parlamentspartei nachgefolgt. Damit wurde der Deal vollzogen, dass Pilz das Mandat Sterns im Nationalrat bekommen hat und die 45-jährige Sängerin und Autorin dafür Parteichefin wird. Stern wurde von den 25 Mitgliedern der Liste Pilz einstimmig gewählt

Pilz und Stern erklären am Dienstagvormittag vor Journalisten, was in der Mitgliederversammlung noch beschlossen wurde und wie es mit der jungen Liste weitergeht. Auch ein neuer Name für die Liste Pilz steht im Raum.