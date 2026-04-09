Es gibt so etwas wie eine Zweiklassen-Justiz; Christian Pilnacek nahm darin eine zentrale, bisweilen problematische Rolle ein, und am Ende war er irgendwie auch ein Opfer dieses Systems. Das sind, vereinfacht gesagt, die wesentlichen Botschaften, die Martin Kreutner an Tag 10 im Pilnacek-Untersuchungsausschuss los wird. Der Korruptionsexperte ist kein Mann der flotten Sprüche oder simplen Antworten. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, eher grau. Niemand weiß das besser als der Jurist Kreutner, der sich als Korruptionsermittler und Mitgründer der Anti-Korruptionsakademie in Laxenburg einen Namen machte.

Nach Pilnaceks plötzlichem Tod und dem Auftauchen eines geheimen Gesprächsmitschnittes hat die damalige Justizministerin Kreutner gebeten, eine Sonderkommission zu führen, die hinterfragt: Gab bzw. gibt es unsachliche Einflüsse auf die Justiz und Verfahren? Nach einem halben Jahr hat das Team einen 233 Seiten starken Bericht erarbeitet. Und über weite Strecken referierte Kreutner an diesem Tag erneut dessen Ergebnisse.

Kreutner, der selbst viele Jahre in der Polizei und damit in der Bürokratie verbracht hat, weist vor allem auf Pilnaceks Machtfülle und die damit einhergehenden Schwierigkeiten hin. Zur Erinnerung: Der Sektionschef war in seiner Hochzeit als Sektionschef sowohl für die fachliche Prüfung von Einzelverfahren als auch für die Entwicklung neuer Gesetze zuständig. Und er war zwischenzeitlich Generalsekretär, also formal ranghöchster Mann im Justizministerium.

„Wenn Sie Entscheidungsträger mit einer Überfülle an Kompetenzen befrachten, die vom Sachgegenstand her Konflikte schaffen, stellen Sie die Person vor Dilemmata, die schwer aufzulösen sind“, sagt Kreutner. Das sei das „Einmaleins der Korruptionsprävention“, es gehe um Fragen von Befangenheit.