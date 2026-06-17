Pilnacek-U-Ausschuss: Warum wurde das Verfahren eingestellt?

Der Pilnacek-Untersuchungsausschuss widmet sich am Mittwoch einer aktuellen Entwicklung in der Causa: Es geht um die Einstellung des Verfahrens rund um den Todesfall des einstigen Justiz-Sektionschefs. Als erste Auskunftsperson ist jene Eisenstädter Staatsanwältin geladen, die mit dem Fall beschäftigt war und diesen kürzlich zu den Akten gelegt hat. Spannend dürfte auch die Befragung von Bundespolizeidirektor Michael Takacs werden, der Kontakt mit Vertrauten Pilnaceks hatte.

Herzlich willkommen aus dem Parlament! Nach dem 3:1-Sieg gegen Jordanien versuchen wir die Spannung hoch zu halten. Das Hohe Haus beschäftigt sich einmal mehr mit den Ermittlungen rund um den Tod von Christian Pilnacek. Wir sind vor Ort, um 10 Uhr beginnt die Sitzung des U-Ausschusses.

ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger gratuliert der österreichischen Fußballnationalmannschaft in seinem Vorab-Statement zum Sieg - und wiederholt, was er schon gestern gesagt hat: Der U-Ausschuss ist ein „Steuerverschwendungsausschuss“. Damit ist für Hanger alles gesagt. „Der Ausschuss bringt nichts mehr.“

Neos-Abgeordnete Sophie Wotschke erklärt vorab, was man bzw. sie heute vor hat - und sie geht zurück zum Beginn der Untersuchungen. In einem U-Ausschuss gehe es nicht darum, mögliche Mordfälle zu klären, sondern: Es gehe darum zu klären, ob die Ermittlungen politisch beeinflusst worden sind oder nicht. Michael Takacs ist für sie eine der „zentralen Personen“ bei der Frage, was mit Christian Pilnaceks Handy und mit dessen Laptop passiert ist. Die Erklärungen Takacs, dass sich dieser mit Anna P. und anderen am Tag von Pilnaceks Tod „privat“ ausgetauscht habe, hält Wotschke für nicht haltbar. Und zwar nicht nur deshalb, weil Takacs am Dienst- und nicht an Privat-Handy telefoniert hat.

Erst vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt mitgeteilt, das Verfahren zum Ableben Pilnaceks nicht fortzuführen. Das Vorhaben wurde durch die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien und das Justizministerium geprüft und genehmigt. Begründet wurde die Einstellung damit, dass es keine maßgebliche Änderung der Beweislage gegeben habe.

Takacs hatte Kontakt zu Vertrauten

Nach der Staatsanwältin steht ein prominenter Name auf der Ladungsliste: Takacs hatte am Todestag telefonischen Kontakt mit einer Mitbewohnerin Pilnaceks im Haus im niederösterreichischen Rossatz, das der Verstorbene vor seinem Tod verlassen hat. Die einstige Mitarbeiterin von Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte anfänglich berichtet, der Bundespolizeidirektor habe ihr geraten, den Laptop "verschwinden" zu lassen. Später nahm sie diese Aussagen aber wieder zurück.