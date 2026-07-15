Neue Pflicht im Sommer: Was jetzt auf tausende Familien zukommt

Von Sophia Laura Molnárová

Für 58.600 Schülerinnen und Schüler mit geringen Deutschkenntnissen dauern die Sommerferien heuer zwei Wochen kürzer. Sie sind die Ersten, für die die Sommerschule verpflichtend wird. Laut Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) sind heuer rund 42.800 Personen freiwillig dabei, 15.700 sind dazu verpflichtet. Zum Vergleich: Im Vorjahr nahmen 41.100 Kinder und Jugendliche teil. Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer muss heuer verpflichtend an der Sommerschule teilnehmen?

Alle Kinder, die am ersten Tag des zweiten Semesters eine Deutschförderklasse oder einen Deutschförderkurs besucht haben. Auch Kinder, die erst später im Sommersemester als sogenannte außerordentliche Schülerinnen und Schüler aufgenommen wurden, sind verpflichtet. Nicht betroffen sind Berufsschüler.

Ab wann müssen Kinder einen Förderkurs oder eine Förderklasse besuchen?

Laut Bildungsministerium hängt das vom Ergebnis eines Tests ab: dem sogenannten MIKA-D (Messinstrument zur Kompetenzanalyse Deutsch). Diese Einstufung entscheidet darüber, ob ein Kind eine Deutschförderklasse oder einen Deutschförderkurs besucht und dadurch verpflichtend an der Sommerschule teilnehmen muss. Fällt das Ergebnis „ungenügend“ aus, kommt das Kind in eine Deutschförderklasse. Bei „mangelhaft“ besucht es einen Deutschförderkurs.