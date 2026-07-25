Zahl der Pflegegeldbezieher steigt weiter

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Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist auch im Juni im Jahresvergleich etwas angestiegen. Mit insgesamt 508.897 Anspruchsberechtigten lag die Zahl um 1,5 Prozent über jener des Vergleichszeitraums des Vorjahres (501.205). Gegenüber dem Vormonat Mai (508.245) gab es ein minimales Plus. Damit blieb die Bezieher-Zahl weiterhin über einer halben Million Betroffenen. Erstmals wurde die Marke von 500.000 Anspruchsberechtigten im Mai vergangenen Jahres überschritten (mit 500.554 Betroffenen). Zum Halbjahr 2025 (Juni) stieg die Zahl auf die genannten 501.205 und blieb seitdem beständig über dieser Marke.

Bezieherkreis mehrheitlich weiblich Bezüglich der Aufteilung der Pflegebedürftigen je Stufe entfielen - gerundet - im Juni 29,9 Prozent auf Stufe eins, 20,5 Prozent auf Stufe zwei, 18,5 Prozent auf Stufe drei, 14,3 Prozent auf Stufe vier, 11,1 Prozent auf Stufe fünf, 4,2 Prozent auf Stufe sechs und 1,6 Prozent auf die Stufe sieben, also jene mit dem höchsten Pflegebedarf. Die Einstufung in die einzelnen Stufen orientiert sich an dem monatlichen Pflegebedarf an Stunden. Von den 508.897 Pflegegeldbezieherinnen und -beziehern war erneut die klare Mehrheit weiblich. 310.040 Frauen (61 Prozent) und 198.857 Männer (39 Prozent) befanden sich im Juni unter den Betroffenen.