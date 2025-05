Pflege: 60 Prozent haben Sorge, dass sie dafür kein Geld haben werden

Angst: Das ist, vereinfacht gesagt, bis heute das zentrale Motiv, wenn die Österreicher über das Thema der Pflege und Betreuung nachdenken.

Exakt sechs von zehn Menschen in Österreich plagt die Sorge, dass die sich im Alter Pflegeleistungen nicht leisten können. Zu diesem Ergebnis kommt der so genannte Sozialbarometer der Volkshilfe, der am Mittwoch präsentiert wurde. Nicht weiter überraschend sind neun von zehn Personen der Ansicht, dass die öffentliche Hand mehr Geld für die Pflege in die Hand nehmen muss, wie der Direktor der Volkshilfe, Erich Fenninger, erklärt.