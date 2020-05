Peter Kaiser: "Dörfler ist völlig unfähig"

Haiders

Kein Zweifel: Vier Jahr nachTod wankt die rechtspopulistische Bastion in. Zu lang ist die Liste der Verfehlungen: Die Justiz kommt kaum nach mit dem Aufarbeiten von. Die Kassen sind leer, die Schulden hoch, das Geld oft sinnlos verprasst: Wie ein Mahnmal steht das nutzlose Fußball-Stadion an den Gestaden des. Viele Kärntner haben nun offenbar die Nase voll. Den Wunsch nach politischem Wechsel erheben nicht nur die Meinungsforscher, er ist auch landauf, landab zu hören. „So kann’s nicht weitergehen.“ – „Die FPK wähl’ ich nimmer.“ – „Es muss was and’res her.“ Ob bei Betriebsbesuchen im Gailtal, auf der Häuslbauer-Messe in, auf dem Bauernmarkt inoder im Wirtshaus inzweisprachigem Süden – Wechselwünsche hört man oft in diesem

Aber was das „andere“ sein soll, wer am 3. März das Kreuzerl bekommt, bleibt ungesagt.

Dieser diffusen Stimmung versucht eine Allianz aus SPÖ, ÖVP und Grünen eine Richtung zu geben. Die drei Parteien haben sich auf einen gründlichen Systemwandel verständigt: Die Proporzregierung, in der alle Parteien ab zehn Prozent vertreten sind, soll abgeschafft werden. Stattdessen soll es eine Regierung nach Bundes-Muster geben, der eine Opposition mit mehr Kontrollrechten im Landtag gegenüber sitzt (siehe Interview). Die Landesräte sollen wie die Minister Budget- und Personalhoheit bekommen. Ziel des Ganzen: Das derzeitige System, das Despotentum und Korruption Vorschub leistet, durch moderne, transparente Standards zu ersetzen.

Vordergründig geht es in Kärnten darum, wer Landeshauptmann wird: Dörfler oder Kaiser? Die tiefer gehende Entscheidung ist, ob sich die Kärntner vom Rechtspopulismus verabschieden und eine Normalisierung der Verhältnisse wollen.

Diese Entscheidung wird an folgenden Wahlergebnissen abzulesen sein: Welches Lager hat im Landtag die Mehrheit? SPÖ, ÖVP und Grüne gemeinsam? Oder der populistische Block aus FPK, Team Stronach und BZÖ?

Welches der beiden Lager bekommt die für Beschlüsse nötigen vier der sieben Regierungssitze? Kann die FPK ein Drittel der Abgeordneten halten und damit weiter Verfassungsänderungen blockieren?

Wenn SPÖ, ÖVP und Grüne ihre Wahlziele erreichen, wird SPÖ-Chef Peter Kaiser Landeshauptmann. Kaiser ist kein Machtmensch. Er will eine faire Ressortverteilung und zivilisierte Zusammenarbeit in der Regierung.

Wolfgang Waldner ( ÖVP) möchte ein Kultur-, Wissenschafts- und Technologieressort leiten, um der Abwanderung junger, gut ausgebildeter Kärntner entgegenzuwirken.

Dem Grünen Rolf Holub schwebt ein Energieressort mit umfassenden Kompetenzen vor, um Alternativenergien zu forcieren. „In zehn Jahren kann Kärnten energieautark sein“, sagt Holub.

Das rot-schwarz-grüne Reformprojekt hängt stark an den Spitzenleuten von SPÖ und ÖVP, Peter Kaiser, Wolfgang Waldner und ÖVP-Chef Gabriel Obernosterer. Wenn es den einen oder anderen durch einen Misserfolg bei der Wahl wegschwemmt, fällt das ganze Projekt zusammen. Kaiser und Waldner haben schon angekündigt, dass sie abtreten, wenn sie ihr Wahlziel – Landeshauptmann der eine, Landesregierungssitz der andere – verfehlen.

Diese drei Parteien gehen auch im Wahlkampf mit gutem Beispiel voran, sie verschandeln Kärnten nicht mit Plakaten, sondern ersetzen die Materialschlacht durch Laufarbeit.

ÖVP-Chef Obernosterer, ein Hotelier aus dem Lesachtal, tourt durch alle 132 Kärntner Gemeinden, um seine Partei nach der Birnbacher-Affäre wieder zusammenzuflicken.

Im vergangenen Sommer, nach Birnbachers Geständnis, ein überhöhtes Honorar zum Zwecke der verdeckten Parteienfinanzierung kassiert zu haben, war die ÖVP in Auflösung begriffen. Ihre Leute schmissen reihenweise die Funktionen hin. Mit einem radikalen Personalschnitt hat Obernosterer das Ruder herumgerissen und die Partei von nur mehr sechs auf inzwischen wieder 13 Prozent hinaufgepuscht. Jetzt schwört er seine Leute auf den neuen Kurs ein, den „ Systemwechsel“ und „keine Koalition mit Leuten, die mit dem Staatsanwalt zu tun haben“ (womit das FPK-Spitzenduo Dörfler und Finanzreferent Harald Dobernig gemeint ist).

Die Grünen können dank der akribischen Aufdeckungsarbeit Rolf Holubs auf in Kärnten unüblich starke Zugewinne hoffen und ihre derzeitigen fünf Prozent möglicherweise mehr als verdoppeln. Holub: „Viele Leute sagen mir, sie seien zwar nicht grün, aber diesmal werden sie mich wählen, weil ich es mir verdient hätte.“

Freitag Vormittag im Holzwerk Buchacher in Hermagor. Das Hightech-Unternehmen gehört dem neuen Präsidenten der Kärntner Industriellenvereinigung, Christoph Kulterer. Die Arbeiter in der Halle fertigen gerade imposante Säulen für die Dachkonstruktion der neuen Red Bull-Sporthalle in Salzburg.

Kulterer führt SPÖ-Chef Kaiser durch die Fertigungsanlagen. „ Bildung und nochmals Bildung“, sagt Kulterer auf Kaisers Frage, was das wichtigste Anliegen an die Politik sei. „Jeder Kärntner Jugendliche muss mit zwei Fremdsprachen im Gepäck aus der Schule kommen.“ Das Unternehmen hat 800 Mitarbeiter, 250 Millionen Jahresumsatz, 70 Prozent Exportanteil. Hauptmarkt ist Italien, Italienisch braucht, zumindest am Gailtaler Standort, praktisch jeder.

Während der SPÖ-Chef in Oberkärnten Arbeiterhände schüttelt, zieht BZÖ-Chef Josef Bucher auf der Häuslbauer-Messe in Klagenfurt einen Auftritt wie weiland Haider ab: Radeln auf dem Hometrainer, Probeliegen im Bio-Bett, Verkostung von allem, was geboten wird, mit jedem per Du. Zum Stil passt das Ziel: Bucher will jene früheren Haider-Wähler haben, die von der FPK enttäuscht sind. In diesem Teich fischt allerdings auch Frank Stronach. Alle drei Gruppen zusammen könnten stark genug werden, um die Populisten-Bastion zu halten. Bucher jedenfalls schließt nicht aus, dass das BZÖ Dörfler wieder zum Landeshauptmann kürt: „Wenn die Scheuchs nach dem 3. März weg sind, ist eine Wahl Dörflers zum Landeshauptmann denkbar.“