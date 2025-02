Regierungschaos: Wie schlecht es um das Image der Politik tatsächlich bestellt ist

Der Meinungsforscher hat Daten aus den 1970ern bis in die Gegenwart verglichen. Und mit einer Behauptung muss man gleich zu Beginn aufräumen: Politiker waren in den 1970er, 80er oder 90er Jahren nicht volksnäher als heute. Das lässt sich auch empirisch darstellen.

Das neue Selbstbewusstsein der Wähler spiegelt sich in der Selbsteinschätzung wieder: Sechs von zehn Wahlberechtigten sagen über sich selbst, dass sie "ausreichend qualifiziert sind", um am politischen Geschehen teilzunehmen; Ende der 1980er Jahre waren es um ein Drittel weniger.

Die zweite Revolution sei die laufende Digitalisierung, die den Wählern "völlig neue Einblicke in Zusammenhänge und Zugriff auf Quellen gegeben hat, die bis in die 1990er Jahre nicht zur Verfügung standen."

Das führt dazu, dass, wie Hajek befundet, "Politikerinnen und Politiker heute einer extrem kritischen Masse an Wählern ausgesetzt sind".

Die Behauptung, dass Politiker früher qualifizierter waren, ist damit verkürzt. "Denn es ist heute unfassbar schwer für Politiker zu reüssieren. Die Anforderungen sind wesentlich höher."

Wie lässt sich dieses Missverhältnis beheben? Wie können Politiker in dieser weitaus kritischeren Öffentlichkeit bestehen?

Politik-Analyst Hajek hat einige Antworten anzubieten.

Die erste ist die glasklare Kommunikation. "Es muss zu jeder Zeit einfach nachvollziehbar sein, warum man als Politiker was tut."

Die zweite Empfehlung ist vor allem an die Personal-Abteilungen der politischen Parteien gerichtet: "Es gilt, was schon Helmut Schmidt gesagt hat, also: Man sollte eine Ausbildung machen, eine Karriere beginnen - und irgendwann danach in die Politik einsteigen." Nur diese Entwicklung stelle sicher, dass Politiker fachlich und menschlich den Aufgaben gewachsen sind und nicht in die Abhängigkeit von der institutionalisierten Politik schlittern.