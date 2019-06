Personaldebatte und Umfragentief: SPÖ kämpft gegen den Absturz

Längst ist klar, dass aus den Ländern und der Gewerkschaft Druck kommt, wenigstens den glücklosen SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und/oder auch den Partei-Berater Nedeljko Bilalic mitsamt seiner 24.000-Euro-Gage abzulösen. Dieser hatte schon als Leiter der Hofburg-Kampagne von Rudolf Hundstorfer wenig Fortune, wurde aber erneut engagiert – was in den Landesparteizentralen für Kopfschütteln sorgt.

Dort heißt es fast flehentlich, dass man demnächst vier Landtagswahlen zu schlagen habe und am liebsten gar nicht mehr im Zusammenhang mit den Turbulenzen in der Bundespartei genannt werde wolle. Die Landesparteien in Wien, im Burgenland und in der Steiermark versuchen sich von der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße abzukoppeln – so gut es geht.