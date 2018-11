Pensionen: Mehrheit der Österreicher pessimistisch

Mit einer gehörigen Portion Pessimismus beurteilen die Österreicher die Entwicklungen im Pflege- und Pensionsbereich. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts für Strategieanalysen, kurz ISA, sind 56 Prozent der Bürger, die die Pension noch vor sich haben, überzeugt, dass ihre Lebenssituation im Ruhestand "eher schlechter" sein wird als die jener Menschen, die bereits in Pension sind. An eine Verbesserung glauben gerade einmal vier Prozent, 35 Prozent rechnen mit keiner nennenswerten Änderung der Ist-Situation.