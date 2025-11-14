33-Mrd.-Euro-Lücke: Pensionen fressen Lohnsteuer-Einnahmen auf

Die Einnahmen aus den Einkommenssteuern werden immer stärker von den Ausgaben für die Pensionen beschnitten. Das betont die "Agenda Austria" anlässlich des von ihr ausgerufenen "Tages der Pensionslücke." Demnach sind alle Einnahmen aus Einkommenssteuern, die bis heute (14. November) geleistet wurden, notwendig, um die heurigen staatlichen Zuschüsse ins Pensionssystem abzudecken. Im Vorjahr war dieser Wert am 30. Oktober erreicht, vor zehn Jahren war es der 14. September.

Um die Dimension zu verdeutlichen: Heuer liegt die Höhe der Pensionslücke bei 32,9 Milliarden Euro.