Pensionen: Arbeiten im Alter kann mehrere tausend Euro bringen

Das von der Regierung im Ministerrat präsentierte Paket zur Attraktivierung von Arbeit im Pensionsalter liegt nun auch in Gesetzesform vor. Gegenüber der Vorstellung ergeben sich im Begutachtungsentwurf keine wesentlichen Neuerungen. Zentral bleibt ein steuerlicher Freibetrag von bis zu 1.250 Euro pro Monat. Dazu entfällt der Pensionsversicherungsbeitrag des Arbeitnehmers. Laut Regierungsberechnungen lassen sich so mehrere Tausend Euro im Jahr einsparen. Was die Sozialversicherung angeht, entfällt der Dienstnehmer-Anteil ab Inkrafttreten 2027 zur Gänze. Dies gilt sowohl für jene Personen, die ihren Pensionsantritt aufschieben als auch für jene, die nach Erreichung des Regelpensionsalters eine die Pflichtversicherung begründende Erwerbstätigkeit ausüben. Bei Selbstständigen wird der Arbeitnehmer-Anteil vom Gesamtbetrag abgezogen.

Bisher galt für Aufschieber als Anreiz, dass für bis zu drei Jahre jeweils nur der halbe Dienstnehmer- und Dienstgeberbeitrag bzw. der halbe auf die versicherte Person entfallende Beitrag zu entrichten war. Künftig ist der Arbeitgeber-Anteil voll zu leisten. Abgeschafft wird andererseits der besondere Höherversicherungsbetrag für erwerbstätige Pensionsbezieher. Das dabei ersparte Geld soll in Arbeitsmarkt-Maßnahmen fließen. Transformationsfonds kommt Konkret geht das Geld an einen vom AMS verwalteten Arbeitsmarkt-Transformationsfonds. Dabei sollen insbesondere die informationstechnische Transformation (z.B. Digitalisierungs-, KI- und Robotik-Einsatz) sowie die Dekarbonisierung (z.B. durch Ausbildungen im Bereich green jobs) arbeitsmarktpolitisch begleitet werden. Der Betrag für den Fonds wächst jährlich und soll 2029 schon 54,6 Millionen ausmachen. Zweite wesentliche Neuerung für jene, die im Alter weiter arbeiten wollen, ist der neue steuerliche Aktivitätsfreibetrag. Dieser soll maximal 15.000 Euro pro Kalenderjahr bzw. bis zu 1.250 Euro im Monat betragen. Liegt das Einkommen darunter, kann der volle Betrag natürlich nicht angewendet werden.