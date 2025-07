Zum besseren Verständnis: Das Pensionskonto betrifft alle ab 1. Jänner 1955 Geborenen in Österreich. Das Ein- oder Nachreichen von Unterlagen ist seit 2016 nur noch in Ausnahmefällen wie im Falle von Pensionssplitting von Nöten, da das Pensionskonto automatisch befüllt wird. Das Konto speist sich aus den Beitragsgrundlagen aller Versicherungszeiten.

All jene Frauen, die ab 1. Juli 1968 geboren wurden, haben ein Regelpensionsantrittsalter von 65 Jahren. Für Frauen wie Männer bedarf es einer Mindestversicherungszeit, um in den Ruhestand gehen zu können. Rechenbeispiel: Ein im Dezember 1965 geborener Mann mit einem aktuellen Einkommen von 2.100 Euro/Monat und einer Kontoerstgutschrift von 20.000 Euro (Stand Jänner 2014) erhält 2029 mit 63 Jahren eine Bruttopension von 1.786,36 Euro.

Das gesetzliche Regelpensionsantrittsalter für Männer liegt bei 65 Jahren, das für Frauen bei 60 Jahren. Das Frauenpensionsantrittsalter wird allerdings sukzessive (in 6-Monatsschritten) angehoben, heißt: Frauen, die bis 31. Dezember 1963 geboren sind, können mit 60 Jahren in Pension gehen. Frauen, die beispielsweise zwischen 1. Juli 1966 und 31. Dezember 1966 geboren sind, 40 Versicherungsjahr haben, erst mit 63 Jahren.

Wer wissen will, wie viel derzeit auf seinem Pensionskonto liegt, der kann dies online via ID Austria oder Finanz Online tun. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich vom Pensionsversicherungsträger den Kontostand per Post zusenden zu lassen. Laut SV gab es im Vorjahr 262.151 Kontomitteilungen, 86.634 davon wurden elektronisch zugestellt.

Größte Altersgruppe

Jede und jeder kann also Einblick in das persönliche Konto nehmen. 2014 taten dies 114.201 Personen – per 30. Juni 2025 waren es laut SV-Statistik immerhin bereits 616.899 Personen (siehe Grafik). Immerhin deshalb, weil es 7.097.209 aktive Pensionskonten in Österreich gibt (Stand: 30. September 2024), hierzulande gegenwärtig laut Statistik Austria knapp drei Millionen Menschen Pensionsleistungen beziehen und immer mehr Menschen ins pensionsfähige Alter kommen wie die Zahlen zeigen.