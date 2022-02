Pelinka zu Tirol-Wahl: "Verluste der FPÖ setze ich voraus"

Der Politologe Anton Pelinka sieht die Tiroler Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 27. Februar nicht als Testwahl für die Landtagswahl im kommenden Jahr. "Sie sind maximal ein Stimmungsbarometer", sagte Pelinka im APA-Interview. Die "große Unbekannte" sei, in welchem Ausmaß die MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) vor allem der FPÖ Stimmen kosten werde. ÖVP-LH Günther Platter sah der Experte in Hinblick auf die Landtagswahl nicht in Gefahr.

Dass der zuletzt stärker unter Druck geratene Platter im Falle eines mäßigen oder schlechten Abschneidens seiner ÖVP - oder der ihr nahestehenden Namens- und Bürgermeisterlisten - nach dem 27. Februar ins Trudeln kommt und seine Spitzenkandidatur ernsthaft in Gefahr gerät, hielt Pelinka für "höchst unwahrscheinlich". "Ich kann mir das schwer vorstellen", so der Politikwissenschafter, der über Jahrzehnte an der Universität Innsbruck lehrte und großteils in Tirol lebt. Er orte derzeit auch bis auf Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser niemanden, der mehr oder weniger offen signalisiere, sich die Nachfolge Platters vorstellen zu können.