Parlamentsführung mit Dragqueen? Hofer will nur "qualifizierte Personen" als Guides

"Ich freue mich über das große Interesse am Zentrum unserer Demokratie. Für die Führungen im Haus stehen Abgeordnete, qualifizierte Mitarbeiter sowie eigenes dafür beschäftigte Demokratiebildner zur Verfügung", so der Dritte Nationalratspräsident. Jedem Mandatar stehe es frei, Besucher zu eigenen Führungen einzuladen, dass diese Personen aber selbst beworbene Führungen ausrichten, widerspreche den Gepflogenheiten des Hauses.

"Als Abgeordneter und ehemaliger Präsident des Bundesrates sehe ich mich durchaus als qualifizierte Person für eine Führung durch das Hohe Haus", entgegnete Lindner dem gegenüber der APA. Dass er die Führung gemeinsam mit Candy Licious mache, sei ein wichtiges Zeichen, "in einer Zeit, in der Dragqueens immer öfter zum Opfer rechter Hetze und Gewalt werden". So mobilisierten rechte und rechtsextreme Gruppen im April massiv gegen eine Kinderbuch-Lesung einer Dragqueen, vor einem Jahr hatten eben jene Gruppen vor dem Eingang einer Bücherei, in der eine Lesung von Candy Licious stattfand, aus Protest eine Mauer errichtet.