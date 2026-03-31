Wie die FPÖ mit Anfragen Kosten in Millionenhöhe verursacht

Sie ist zentral, damit die Opposition ihrer Kontrollfunktion nachkommen kann: die parlamentarische Anfrage. Schriftliche Anfragen können fünf Abgeordnete oder drei Bundesräte der ganzen Bundesregierung stellen – oder einem einzelnen Ministerium. Der Minister muss dann innerhalb von zwei Monaten antworten.

Selbstverständlich kann dieses Kontrollinstrument auch missbraucht werden, um politische Mitbewerber mit Arbeit zu überfrachten. Zuletzt häufte sich das Wehklagen der Ministerien über die hohe Anzahl an FPÖ-Anfragen. Rund 14 parlamentarische Anfragen stellen die Blauen pro Tag. Ihre Lieblingsthemen: Regierungsspesen, Corona oder Gesundheitskosten durch Flüchtlinge.

Selbst Bundeskanzler Christian Stocker, nicht gerade für seine Haarpracht berüchtigt, wird quartalsweise zu seinen Friseurkosten befragt. Die Antworten der Regierung landen dann zumeist in schrillen Boulevard-Artikeln.